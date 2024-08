FOTO | Olümpiavõitja Johannes Kotkase 1930. aasta reisikohvril ilutsevad kleebised jutustavad omaette loo

Pärast II maailmasõda võitis eestlastele esimese kuldmedali raskekaalu maadleja Johannes Kotkas. Temalt on Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumisse jõudnud palju erinevat pärandit. Seda osaliselt ka seetõttu, et tema sportlaskarjäär kujunes väga pikaks - esimese Eesti meistrivõistluste esikoha maadluses sai ta 1937. aastal ja viimast korda oli Kotkas kõrgeimal pjedestaaliastmel 1959. aastal.

Rahvusvahelisel tasandil võttis ta raskekaalu maadluse teatepulga üle teiselt eestlaselt Kristjan Palusalult. 1937. aastal tuli Kreeka-Rooma maadluse raskekaalu võitjaks just Palusalu, siis järgmisel aastal võidutses Vana Maailma meistrivõistlustel Tallinnas, Estonia laval peetud võistlustel Kotkas. Vaatamata pikale karjäärile sai Kotkas maadelda vaid ühtedel olümpiamängudel. 1940 ja 1944 jäid olümpiad maailmasõja tõttu ära, 1948. aastal Nõukogude Liit ei osalenud, 1952. aastal tuli Johannes Kotkas olümpiavõitjaks ning 1956. aasta Melbourne’i suveolümpiamängudel oli Kotkas Nõukogu Liidu maadluskoondise varuvõistlejana.

Vaatamata sellele, et enamus Kotka sportlaskarjäärist möödus raudse eesriide taga Nõukogude Liidus, annavad need sildid ülevaate kui kaugele tippsportlane siit maailma jõudis. Nii on seal olemas sildikesed erinevatest Soome ja Prantsusmaa hotellidest või Prahast, kus ta võitis oma kolmanda Euroopa meistritiitli, aga ka näiteks nii Egiptusest Kairost kui ka Liibanonist Beirutist.