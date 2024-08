Paraguay ujumiskaunitar lahkus oma riigi delegatsiooni survel olümpiakülast

Kuna Paraguay olümpiakomitee ametnikud kuulsid kaebusi, võtsid nad vastu otsuse, et Alonso ei või enam meeskonnaliikmetega suhelda.

Paraguay olümpiadelegatsiooni juht Larissa Schaerer ütles Alonso olümpiakülast lahkumise kohta tehtud avalduses: „Tema kohalolek loob Paraguay meeskonnas sobimatu õhkkonna. Täname teda, et ta käitus vastavalt juhistele, sest see oli tema vaba tahe, et ta ei ööbinud olümpiakülas.“