Tallinna saabuv Bilbao Basket sõlmis lepingu Sloveenia korvpallitähega

Sel suvel aitas Dragic Sloveenia koondist olümpia valikturniiril, kus küll Pariisi piletit teenida ei suudetud. Kogenud sloveenlane on varem Hispaanias esindanud Unicaja ja Baskonia meeskondi.

„Zoran Dragic on suurte kogemustega mängija nii rahvusvaheliselt kui ka Endesa [Hispaania] liigas. Usume, et tema kõrge kvaliteet koos kogemuste ja võitjamentaliteediga annab meile konkurentsieelise. Usume, et temast saab üks meie olulisi lülisid rünnakul tänu tema võimele tabada nii kolmepunktijoone tagant, mängida aktiivselt ilma pallita kui lahendada kontrarünnakuid,“ seisab Bilbao klubi teates.