FOTOD | Olümpia kuues kümnevõistleja Johannes Erm jõudis tagasi kodumaale

„Olümpial esikuuikus olla on ikka väga legendaarne. Kunagi poleks ma sellest osanud unistadagi,“ rääkis Pariisis kuni kaheksanda alani ehk teivashüppeni medalikonkurentsis püsinud Erm võistluse järel.

Mis siis teivashüppes võistlejaid segas ja rütmi rikkus? „Vahepeal tuul keerutas täpselt keskel. Minul ajas kaks-kolm korda rütmi sassi kõva vastutuul, mistõttu ma ka 4.80 läbi jooksin. Kuulsin ka, et teivashüppeauk on paar sentimeetrit madalam - täpselt ei teagi, mida see teeb.“