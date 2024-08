DELFI PARIISIS | 3 × 3 emotsioonide õhtu ehk šokis prantslased ja pisarais baltimaalased. Vesiste silmadega ekskalevlane Raimo: vedasime oma riiki alt

Alustame emotsioonide nukramast skaalast ehk murtud meestest. Toyko olümpialt kuldmedalitega koju sõitnud lätlased võitsid Pariisis kõik seitse alagrupikohtumist. Nii näis 3 × 3 korvpalliturniiri kohamängude eel, et mingit värvi medal on vaid vormistamise küsimus, ent poolfinaalis jäid meie lõunanaabrid kindlalt 14:21 alla Prantsusmaale. Baltimaade pronksilahingus tuli neile vastu Leedu, keda alagrupis tuulutati kindlalt 21:14, kuid otsustavas matšis sai Läti valusa 18:21 kaotuse.

Endine kalevcramolane Zigmars Raimo jõudis Eesti ajakirjanike ette vesiste silmade ja erakordselt muserdatud mehena. Kas turniiri lõpuks väsis füüsis või vaim? „Loomulikult oli meil peal palju pinget, aga mängus sellele ei mõtle, vaid naudime. Esimesed seitse kohtumist läksid täpselt nii nagu pidid ja tundus, et oleme võitmatud, aga... see on 3 × 3 korvpall. Me ei tabanud enam viskeid,“ lausus mullu Kalev/Cramoga Eesti meistriks tulnud kahemeetrine korvpallur.