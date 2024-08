DELFI PARIISIS | Nabi lootusi elus hoidma pidanud Shariati ei jäänud poolfinaalis häbisse. Kotkas: ta oli turniiriks hästi valmis

„Ta oli heas seisus. Ära ei lagunenud ja laiali ei läinud. Lopez kindlasti domineeris, aga Shariati tegi ka parteris hea esituse. Seal võinuks ka juhtuda, et Lopez Nunez teinuks vahele pugedes jalavea, siis oleks kaks punkti saanud Shariati ja seis oleks võrdne. Aserbaidžaani maadleja tegi väga hea matši, mis näitas, et ta oli selleks turniiriks hästi valmis,“ kommenteeris Kotkas, kes on ka koos Nabiga homme turniiri lõpplahendust jälgimas.