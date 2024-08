Venelanna Pariisi olümpial: Ukraina teema on tüütu, ma ei saa mänge nautida

Varem neutraalse lipu all võistelnud Kulitšenko sai 2019. aastal oma isa varanduse abil Küprose kodakondsuse. Küprose passi saamine eeldab miljonite investeerimist nende riigi majandusse ja just seda on Kulitšenko isa Küprosel teinud.

Kulitšenkolt küsiti olümpiavõistluse järel, kas ta peab end venelaseks või küproslaseks. „Ma esindan Küprost, kuid olen Venemaalt. Ma ei hakka seda [Venemaa päritolu] varjama ja see on üsna ilmne. Hindan kõike, mida Küpros on minu heaks teinud. Ma olen selle eest väga tänulik. See on osa minust ja mõlemad riigid on minu südames ja hinges,“ vastas 22-aastane kõrgushüppaja.

Küsimusele Venemaa algatatud jõhkra agressioonisõja kohta Ukrainas, ütles Kulitšenko: „Tavainimene ei vastuta oma riigi tegude eest. Ma ei saa aru, miks püütakse poliitikat spordiga segada. Maailm, kus me elame, on juba piisavalt hull ja olümpia on hea koht, kus sellele mitte mõelda. Inimesed ja meedia püüavad asju politiseerida. See on tõesti tüütu, sest me ei saa nendele asjadele mõeldes mänge nautida.“

Pariisi kõrgushüppevõistluse võitis ukrainlanna Jaroslava Mahutšihh, pronksi jäi jagama ukrainlanna Irina Geraštšenko.

„[Ukraina] Tüdrukud olid sõbralikud, aga mina keskendusin finaalis iseendale. Mind ei huvita, mida inimesed minust arvavad. Keskendun ainult iseendale ja sellele, mida ma teen,“ lisas Kulitšenko.