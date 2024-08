Djokovic palus kümnevõistluse olümpiavõitjalt selfit. „Ma pole kunagi midagi nii lahedat kogenud“

„Ta imestas, kuidas on võimalik, et mul õnnestus kohe esimesel katsel võita, ja ma imestan ka ise selle üle,“ meenutas Rooth jutuajamist Djokoviciga.

Tenniseikoon Djokovic ei kahelnud kordagi, kas Roothilt ühisfotot paluda. „Muidugi! Ta on geniaalne mees. Ta on olümpiavõitja ja ma tahtsin seda mälestust, seda suveniiri. Nägin teda kulda võitmas ja see oli muljetavaldav. Olümpiamängud on nii toredad, sest saab näha palju erinevaid spordialasid. Terve päev oled seotud spordiga. Ta [Rooth] on kõigest 22-aastane, seega ootavad teda ees veel paljud medalivõidud,“ sõnas Djokovic NRK-le.