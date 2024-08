Neuville hindab enda MM-tiitli võimalusi kõrgelt

Neuville tõusis Soomes ootamatult teisele kohale, kui eelviimasel kiiruskatsel nii Kalle Rovanperä kui Elfyn Evans katkestasid. Belglase suur rivaal Evans ei saanud Soomest sarnaselt Ott Tänakule ainsatki punkti.

„Muidugi olin väga üllatunud, mis juhtus Evansiga ja siis kümme minutit hiljem Kallega,“ ütles Neuville Rallit.fi-le.

Belglane tunnistas, et tal kulus veidi aega, enne kui see täielikult kohale jõudis, mis juhtus ja mida see järgmise kiiruskatse jaoks tähendab.

„Siis tuli hakata analüüsima, mida see tähendab ja mida tähendab MM-tiitli heitluses. Kui palju punkte me nüüd vajame. See oli pidev olukorra analüüs,“ ütles Neuville.

Belglane on meistritiitlile korduvalt lähedal olnud, kuid see on alati unistuseks jäänud.

„Jätkame võitlust lõpuni. Olime 2018. aastal tõeliselt lähedal [katkestas viimase ralli ja kaotas lõpuks Ogier`le 18 punktiga - toim.] ja see on olnud väga lähedal ka paljudel teistel aastatel. 27 punkti on päris hea vahe, aga sõita on veel neli rallit,“ analüüsis Neuville.

Belglasel on 168 punkti. Sebastien Ogier`l teisena 141 ning Tänakul endiselt 137 ja Evansil 132 punkti.

Järgmine ralli, mis peetakse Kreekas, algab 5. septembril.