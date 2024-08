Rovanperä jätab järgmise hooaja vahele? Tema mänedžer sai sellise kuulujutu peale kurjaks

23-aastane Rovanperä otsustas teatavasti käimasoleval hooajal võtta vaheaasta ning lüüa kaasa vaid pooltel MM-rallidel.

Jouhki ei varjanud, et on väga üllatunud kuulujuttudest, et Toyotat esindav soomlane võiks järgmisel hooajal MM-sarjas osalemisest sootuks loobuda.

„Kust sellised spekulatsioonid [et ta ei sõida] alguse said? Mul pole vähemalt õrna aimugi, kust need jutud tulevad,“ ütles Jouhki pühapäeval, vahendab Ilta-Sanomat.

Küsimusele, kas Rovanperä sõidab järgmisel hooajal MM-sarjas täiskohaga ehk kõik rallid, vastas Jouhki: „Meil pole olnud sellest juttu, et ta ei sõidaks vastavalt lepingule.“

Ja lepingu järgi tähendab see, et järgmisel hooajal teeb Rovanperä kaasa kõik MM-rallid? „Oot, oot, oot. Kurat, see on ju juba teada. Seda on juba miljon korda öeldud,“ vastas Jouhki ägestunult.

Rovanperä jaoks lõppes viimane ralli Soomes kurvalt, kui ta pidi eelviimasel kiiruskatsel liidrikohalt katkestama, sõites otsa teel olnud suurele kivile, mille järel paiskus autoga võssa.

Noore soomlase arvel on tänavu kolm rallivõitu ning MM-sarja kokkuvõttes on ta 86 punktiga kuues. Sarja juhib 168 punktiga Thierry Neuville (Hyundai), Sebastien Ogier (Toyota) tõusis 141 punktiga teiseks. Ott Tänak (Hyundai) ja Elfyn Evans (Toyota) Soomest punkte juurde ei teeninud, neil on vastavalt 137 ja 132 punkti.

WRC-sari jätkub 5. septembril algava Kreeka ralliga.