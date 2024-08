Toyota võib kõik kaotada ja anub Ogier’d, et ta kihutaks kaasa neli viimast MM-rallit. Ogier: mind ei huvita

Veel kaks kiiruskatset enne pühapäeval finišeerinud Soome ralli lõppu oli Toyota seis briljantne – tulemas oli kaksikvõit, meeskondlikult oldi rühkimas Hyundaist pika puuga mööda ning Elfyn Evans säilitas lootuse võita individuaalne MM-tiitel. Aga siis vajus kõik põrmu: Evans kihutas võpsikusse katse alguses, Rovanperä lõpus. Võidu võttis küll Sébastien Ogier, kuid suurt see ei päästnud. Nüüd on vaja Toyotal kiiresti midagi teha, et Hyundai ei võidaks mõlemat meistritiitlit.