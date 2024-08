Lõuna-Korea sportlaste karm elu! Võida olümpiamedal või teeni 21 kuud sõjaväes

Lõuna-Korea on suur spordiriik. Pariisi olümpial hoitakse pühapäeva õhtu seisuga medalitabelis kuuendat positsiooni. Seni on võidetud kümme kuld-, seitse hõbe- ja seitse pronksmedalit. Lõuna-Koreas on medalile jõudmise hind aga päris kõrge. Nimelt päästab poodiumile kerkimine sõjaväeteenistusest. Lõuna-Koreas on ajateenistuse pikkuseks kuni 21 kuud. Pariisis on nii mõnigi atleet jäänud napilt pronksist ilma ning see on vallandanud kibedad pisarad.