Differti kukutanud Hongkongi vehkleja lõpetab sportlaskarjääri

Karjääri suurima triumfi järel otsustas Kong aga tippspordist taanduda. Samas ei välista Kong, et võib tulevikus vehklemisareenile naasta.

„Olen nii tänulik, et mul on olnud võimalus pühendada peaaegu 20 aastat oma elust vehklemisele. Pärast karjääri kolmandal olümpial osalemist olen otsustanud profispordist pausi teha. Ma tahan õppida, kasvada ja Hongkongile midagi tagasi anda. Ootan põnevusega uue karjääri algust ja töötan selle nimel, et luua oma heategevusorganisatsioon,“ kirjutas Kong sotsiaalmeedias.