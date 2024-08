WRC Delfi Rally Estonia 2025 rallipasside müük on avatud, saadaval veel viimased ülisoodsa erihinnaga rallipassid

WRC Delfi Rally Estonia 2025 pääsmed müügil, saadaval veel viimased ülisoodsa erihinnaga rallipassid

WRC Delfi Rally Estonia 2025 piletite müük on avatud Rally Estonia kodulehel asuvas e-poes. Sealjuures on esimesest 3000-st ülisoodsa erihinnaga (49€) rallipassist saadaval veel viimane väga limiteeritud kogus. Seda selleks, et suurimatel fännidel oleks võimalik juba varakult kindlustada enda pääs järgmise suve tippsündmusele. Müügil on digitaalsed rallipassid nii täiskasvanutele kui ka juunioritele (7-15 eluaastat) ning samuti ka fännipassid, mille juurde kuulub erikujundusega kaelakaart. Rallipass annab ligipääsu kõikidele tavapealtvaatamisaladele kõigil ürituse toimumise päevadel ning võrreldes varasemaga on korraldajad loobunud ’’Kids’’ rallipassidest ehk lapsed vanuses 0-6 eluaastat ei pea omama rallipassi. Hiljem lisanduvad müüki ka päevapassid ning samuti ka VIP pääsmed.