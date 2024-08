OTSEBLOGI | Pariisi OM-i kergejõustikuõhtu: kas teivashüppe valitseja Duplantis püstitab maailmarekordi?

Õhtul jagatakse Pariisis välja neli medalikomplekti. Meeste teivashüppe suurfavoriit on Rootsi täht Armand Duplantis, kes tuli olümpiavõitjaks ka kolm aastat tagasi Tokyos. Ala valitsejana on ta aeg-ajalt kõrgemale kruvinud ka maailmarekordit, enne tänast on see 6.24.