DELFI PARIISIS | Jõudis oma aja ära oodata! Üks aegade paremaid finaale tõi Djokovicile puuduoleva olümpiatiitli

Olümpia tenniseturniiridel on harva mängus nii palju, kui seekord Pariisis, Prantsuse tennisepühamus Roland Garrosis. Fännid ootasid finaaliks praeguse ajastu tulisemat vastasseisu ja selle nad ka said. Juulis toimunud Wimbledoni finaalis oli Alcaraz võtnud 3:0 võidu. See polnud kaugeltki revanš, mille Djokovic võttis, vaid kaalul oli hoopis midagi muud. 37-aastase vanamehe (tennise mõttes), 24-kordse suure slämmi võitja esimene olümpiakuld.

21-aastaselt võitis ta 2008. aastal Pekingis James Blake’i ees pronksi, 2012 Londonis kaotas poolfinaalis Andy Murrayle ja pronksimatšis Juan Martin Del Potrole. Argentiinlasele jäi ta alla ka 2016 Rio de Janeiros. Kolm aastat tagasi Tokyos komistas serblane poolfinaalis hilisema tšempioni Alexander Zverevi ja kolmanda koha matšis Pablo Carreno Busta üle.

Pärast luuravat esimest geimi täiskäigu saanud finaalis olid Djokovici võidunumbrid 7:6 (3), 7:6 (2). Vahet pole, kuidas otsustavad punktid tulid – kas läbi õnne või võimsate äralöökidega – kohalviibinutele ja televaatajatele jääb 4. august meelde ühe äraütlemata vinge lahingu poolest.

Olles viimaste aastatega heaks konkurendiks saanud 21-aastast Alcarazi emmanud ja matši eest tänanud, viskus Djokovic põlvili ja surus näo üheks pikaks minutiks saviliiva sisse – kusjuures viimati mängiti liivaväljakul olümpiatennist 1992. aastal Barcelonas –, seejärel istus rampväsinuna pingile ja kattis näo rätikuga, lahistades nutta nagu väike laps, kes just Pariisi lennujaama ema ära kaotas. Ainult et need nutuvapped tähendasid hoopis midagi muud. Ainult Djokovic ise teab, mida täpselt.