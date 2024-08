Soome ralli pakkus erakordset draamat eestlastele ja võidu napsanud Toyotale

Teadupärast alustas kaheksakordne maailmameister Sebastien Ogier tänavust hooaega teadmises, et sarnaselt eelmise aastaga osaleb ta vaid valitud rallidel. Tänaseks on ta üheksast kavas olnud rallist osalenud kuuel, võitnud neist kolm ja ülejäänud kolmel saanud teise koha. MM-sarja punktitabelis on ta 141 silmaga teisel kohal ning Toyota tiimi sõitjatest parim.