DELFI PARIISIS | Rasmus Mägi: olen ise lati päris kõrgele seadnud. Eesmärk on sellest üle saada

Ta tõi välja, et polnud viimased 10-11 aastat tiitlivõistlusteks kodumaal valmistunud. „Väikestviisi evolutsioon seegi,“ märkis ta. „Varasemalt pole me pidanud võimalikuks või me pole olnud vastavaid tingimusi (Eestis), aga õnneks on Käärikul kvalitatiivne baas olemas. Eelmine aasta valmistusime Türgis, aga seal küündis temperatuur 40 kraadini. Tundus liig sama teekond uuesti teha.“