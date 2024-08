DELFI PARIISIS | Vägeva päeva teise poolega olümpial 11. tõusnud Olesk: olen ülimalt rahul!

Pärastlõuna tuli paremini välja - 294 silma, mis on juba väga hea.

See on see, mida laskma tulin. Ülimalt rahul! Läksin võib-olla vabamalt peale ja tegin seda, mida Peeter tahab trennis ja üleüldiselt teha. Sellise hoiakuga oli lihtsam ja tuli paremini välja.