Sebastien Ogier hakkab püüdma üheksandat MM-tiitlit: paistab, et mul pole enam muud valikut

MM-sarja juhib Soome ralli järel 168 punktiga Thierry Neuville (Hyundai), Ogier tõusis 141 punktiga teiseks. Ott Tänak (Hyundai) ja Elfyn Evans (Toyota) Soomest punkte juurde ei teeninud, neil on vastavalt 137 ja 132 punkti.

„Raske on praegu naeratada,“ viitas Ogier otseülekandes antud intervjuus Rovanperä ja Evansi eelviimase katse avariidele. „Loomulikult on Soomes tore võita, aga mitte sellisel viisil. Mul on tõesti Kallest ja Jonnest (Rovanperä kaardilugeja Jonne Halttunen - toim.) kahju, nad olid kogu ralli jooksul väga kiired. Neil oli teel lebanud kivi tõttu palju ebaõnne. Sardiinias kaotasime ebaõnne tõttu võidu, nüüd saime ühe tagasi.“