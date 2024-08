Sootestis põrunud naispoksija isa näitas maailmale tütre sünnitunnistust: minu laps on tüdruk!

Mullusel poksi MM-il jõudis alžeerlanna Imane Khelif kuni 66-kiloste naiste seas finaali, kuid diskvalifitseeriti. Põhjus: analüüsides tuvastati, et ta on mees. Naistel on teatavasti XX-kromosoomid, meestel aga XY. Ja just XY-kombinatsioon leitigi Khelifi DNA-st ehk siis rahvusvahelisele poksiliidule IBA-le oli asi selge – tegu on mehega. Lisaks ei vastanud Khelifi testosteroonitase reeglitele ehk oli naise kohta liiga kõrge.

Vaatamata sellele lubas rahvusvaheline olümpiakomitee ROK Khelifil Pariisis võistelda. Alžeerlanna on alustanud turniiri kahe ülikindla võiduga. Kui esmalt nokauteeris ta 46 sekundiga Itaalia poksija Angela Carini, siis laupäeval alistas ta kohtunike ühehäälse otsusega 5:0 ungarlanna Luca Hamori.

Arusaadavalt on palju neid, kellele on Khelifi poksiturniiril osalemine vastukarva. Kuna poksija sugu on maailma poolt kahtluse alla seatud, pidi ta isa Amar Khelif kaamerate ees tõestama, et tema tütar on naine.

„Minu laps on tüdruk! Ta kasvas üles tüdrukuna ja on tugev. Kasvatasin teda kõvasti tööd tegema ja olema julge. Tal on tugev tahtmine treenida,“ rääkis Amar Khalif Reutersile. „On au olla sellise tütre isa, sest ta on tšempion. Ta austab mind ja mina julgustan teda. Imane on väike tüdruk, kes on armastanud sporti alates kuuendast eluaastast.“

Poksija isa näitas Reutersi ajakirjanikele ka Khelifi sünnitunnistust, mis näis olevat ehtne. „See on tema ametlik sünnitunnistus. 2. mai 1999, Imane Khelif, naine. See on siin kirjas ja see dokument ei valeta,“ sõnas ta.

Khelif kohtub teisipäeval toimuvas poolfinaalis Tai poksija Janjaem Suwannaphengiga, kes alistas veerandfinaalis 2021. aasta olümpiavõitja, Türgi päritolu Busenaz Surmeneli.