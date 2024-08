Rump näitas kuulsal Nürburgringil head kiirust

„Minu jaoks oli oluline saada kogemust Porsche Cup autoga ja sõita taaskord Nürburgringil, et teha üks kõrge kvaliteediga etapp. Sõit oli kahtlemata korralik tööpäev, ent jäin väga rahule. Need eesmärgid, mis ma endale seadsin, said siin täidetud. Isegi kui kogu tiimis ei olnud tempo kõige parem, tegime me korraliku sõidu. Püsisime probleemidest eemal ja hoolimata sellest, et võimalusi eksida oli palju, tegime väga hea esituse ja vältisime vigu. Väärtuslik on ka üldarvestuse kõrge koht,“ sõnas Martin Rump sõidujärgselt.