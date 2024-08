TÄNA OTSEBLOGI PARIISIST | Kas Peeter Olesk jõuab olümpial finaali ehk kuue parema sekka?

Kvalifikatsioonis tuleb tulistada neli viielasulist seeriat märklaudade pihta kaheksa, kuue ja nelja sekundi jooksul ehk kokku 60 lasku. Neljasekundilises seerias on 0.22 kaliibrilise relvaga viie märgi tabamuseks keskmiselt 2,5 sekundit, kuna relva tõstmine ja esimese märgi sihtimine võtab aega 1,5 sekundit. Peamine eesmärk on tabada kümnesentimeetrise läbimõõduga „kümmet“ ehk maksimaalselt on võimalik koguda 600 silma.