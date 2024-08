PEEP PAHVI PÄEVAKOMMENTAAR | Robert Virves ei saa kõrget kohta, kuid näitas, et kuulub eliiti

Lihtne on küsida, kuidas selline asi sai juhtuda? Vastus on tegelikult lihtne ja inimlik. Eelmise kiiruskatse lõpus tundis Virves, et autol on probleeme siduriga. Kahe kiiruskatse vahel tegeleti probleemi kõrvaldamisega. Kui töö tehtud, löödi auto kapott kinni ja kihutati starti. Kiirustades ununesid aga kinnitused… Esimeses kurvis lendas kapott vastu esiklaasi ning uuesti kinnitada seda ei õnnestunud.