Leedu avas Pariisi olümpial Balti riikide medaliarve

„Mul oli selge plaan – treener ütles, et medaleid ei jagata mitte esimesel, vaid teisel kilomeetril. Seda finišit harjutasin kodus mitmeid kordi, võib öelda, et iga päev. Ja kirjutasin enne starti oma kolleegile Kamile Kralikaitele, et proovin lõpetada sel viisi, kuidas me kodus koos harjutasime. See töötas, sellest piisas,“ sõnas õnnelik leedulanna.