OTSEBLOGI JA FOTOD PARIISIST | Kas Madis Mihkels jõuab grupisõidus esikümnesse?

90 sportlase seas esindab Eesti värve Madis Mihkels. „Sõidame päev otsa lühikesi, mulle mitte üle jõu käivaid tõuse, ja üldiselt selline profiil mulle sobib. Aga millegi tegemiseks pean lootma, et mul on elu jalad,“ lausus igapäevaselt Intermarche-Wanty meeskonna leival olev eestlane. „Tavaliselt tiitlivõistlustel nii pikka sõitu ei ole, aga profiililt on kindlasti olnud raskemaid radu. Pigem ühepäevaklassiku profiil.“