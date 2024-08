DELFI PARIISIS | Valuvaigisti toel võistlev Õiglane naudib põlve kiuste igat minutit: hommikul starti tulles mõtlesin, mis pidupäev siin on

„Ilma naljata, seda on rohkem kui ma isegi lootsin. Mõtlesin, et kui ma esimesel päeval kuidagi 4200 punkti ära teen, olen igas mõttes rahul. Tean, et mu tugevus on pigem teine päev. Kui ma saan homme samasuguse põlvega alasid teha, siis saan teisel päeval kindlasti rohkem punkte kui esimesel. Ma olen tänasega tõesti super rahul,“ rääkis juba juuni alguses Rooma EM-ile põlvevigastusega läinud Õiglane.