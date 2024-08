DELFI PARIISIS | Karel Tilga: põlv annab natukene tunda, muidu on hästi

Tilga alustas tänast päeva 100 meetri jooksus ajaga 11,01. Kaugushüppes sai ta kirja 7.16 ja kuulitõukes 15.88 meetrit. Kõrgushüppes jäi tema laeks 1.99, reede õhtul läbis ta staadioniringi ajaga 48,67.

Tilgal on sarnaselt Janek Õiglasele hetkel koos 4225 punkti, millega nad jagavad 15. kohta. Kümnevõistleja Tilga liigub sellega virtuaalselt 10. - 11. koha suunas.

Reede õhtul päeva kokku mõttes tõdes Tilga, et põlv annab tunda, aga muidu on seis hea. Teatavasti on olümpia talle tänavu esimeseks kümnevõistluseks, sest ta jättis põlvemure tõttu vahele kõik varasemad tänavused kümnevõistlused.

„Hüppeid mõjutab see ilmselgelt kõige rohkem. 400 meetri jooksus käis igal sammul natukene läbi, aga see minu jooksu ei häirinud,“ sõnas ta.

100 meetri jooksus ei jäänud Tilga stardiga rahule. „Seal oleksin võinud kindlasti kümnendiku paremini joosta. Kauguses hüppasin esimese paku tagant. Teisel katsel tegin kõik asjad paremini, aga selle arvelt astusin siis üle ja libisesin veidi pakul. Kolmanda katse eel oli peas blokk, hakkasin libisemist kartma,“ meenutas ta esimest kaht ala. „Kuulis olid imelikud ja ettevaatlikud katsed. Oleksin võinud rohkem kuulile järele minna, aga tulemuse poolest oli isegi okei.“

Kõige vähem jäi ta rahule kõrgushüppega. „Tegin ühe katse, mis meenutas kõrgushüpet: kõrgusel 1.99 kolmas katse. Kui oleks niimoodi edasi hüpanud, oleks võinud 2.05 ka üle hüpata, aga ma ei saanud hoojooksu klappima ja agressiivsusest jäi puudu. 400 meetrit oli okei, sellega jäin rahule,“ vaatas ta õhtusele programmile tagasi.

Teravust jagub

Kuigi Pukast pärit spordimehe tervislik seis pole ideaalne, tunneb ta, et teravusest iseenesest jagub. „400 meetrit on hea vormi näitaja, 100 meetris jooksin kehva jooksuga 11,0,“ märkis ta. „Vormi tegelikult on, aga tulemused pole seda väga hästi kajastanud.“