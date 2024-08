Kanada saatis Hispaania korvpallikoondise olümpialt koju

Kanada pääses viigiliselt lõppenud avaveerandi järel poolajavileks juhtima 49:38. Otsustaval veerandil jõudsid hispaanlased veel kolme punkti kaugusele (65:68), kuid Kanada vastas siis 8:2 spurdiga ega andnud enam edu käest.

Kanadalased lõpetasid nn surmagrupiks tituleeritud alagrupi täiseduga. Hispaanlaste kaotus tähendab, et teisena sammus veerandfinaali Austraalia. Kolmandana lõpetanud Kreekal on veel lootus edasi pääseda paremuselt teise kolmanda koha meeskonnana. Selleks tuleb kreeklastel loota, et Serbia alistaks C-grupis Lõuna-Sudaani vähemalt kolme punktiga või Lõuna-Sudaan Serbia vähemalt 24 punktiga.