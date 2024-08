Uue rannavolleduo sünd: Mart Tiisaare paariliseks saab Dmitri Korotkov

Uue duo eesmärkide kohta sõnas Tiisaar järgmist: „Oleme Dimaga kokku leppinud, et meie eesmärgid on rohkem arengupõhised ja tulemused kajastavad meie arengut kõige paremini. Olümpiapileti püüdmine ja olümpia-sooritus on nende tulemuste kõrgeim siht ehk see kajastaks meie arengut kõige paremini. Saab näha, kas me saame sellega hakkama või mitte – kas me suudame need ülesanded ära lahendada oma arenguteel või mitte. Aga suurema eesmärgi võib sõnastada ka lihtsamalt – et eesmärk on olümpiapileti püüdmine.“

Sel suvel koos Urmas Piigiga häid tulemusi näidanud Korotkov mängib suve koos senise paarilisega lõpuni ning Tiisaarega alustatakse ühist teekonda sügisel. „Et me oleme oma plaani teinud esialgu olümpiatsükliks ehk neljaks aastaks, siis saavad Dima ja Urmas suve koos ära lõpetada. Neli aastat on mõistlik periood, siis on meil rahulikult aega oma mängu leida. Eks asjad võtavad aega, natuke pikem siht võtta annab aega kohaneda ja tiimina areneda, mis on väga oluline. Esimene talv ongi selleks, et sotti saada, milline see meie mäng hakkab olema, aga eks me mõnel võistlusel käime juba ka. Startida võiks MK-sarjas näiteks novembris Challenge taseme turniiril,“ kirjeldas duo kogenum liige paari plaane.

Tiisaare sõnul idee väga kaua ei küpsenud ja oli igati loogiline. „Me oleme ju pikalt Dimaga samas grupis treeninud ja ka koos treeninglaagreid korraldanud ning tunneme teineteist hästi. Kui oli selge, et mina Kustiga koos mängimist ei jätka, siis läks natuke aega, et mõelda, mida ma edasi tahan teha – kas ma tahan võistlussporti jätkata, sest üheksa aastat on rannavolle karussellis pikk aeg. Kui see otsus oli olemas, siis uut paarilist kaugelt otsida polnud vaja, küsisin Dimalt, kas teda huvitaks ja teda huvitas. Olen teda näinud trennis ja võistlustel ja näen temas väga suurt potentsiaali. Juba praegu on Dima vägev mängumees ja olen põnevil temaga maailmatuuril katsetama,“ selgitas Tiisaar.

Uue paari treeneriks on Indrek Verro, kelle juhendamisel mõlemad mehed ka siiani on tegutsenud. „Indrek on meid juba pikalt treeninud, ses osas on kõik loogiline. Esimesed nõupidamised on juba olnud ja meie idee on see, et meil on uus tiim, mitte Dima ei tule nii-öelda Kusti asemele kohatäitjaks. Peame leidma oma tugevused ja oma metoodika ja tee, et see kooslus parimal võimalikul viisil tööle saada,“ rääkis Tiisaar. „Seejärel vaatame, kui suurt tiimi me kokkuvõttes vajame ja saame endale lubada, see töö seisab veel ees.“

Tiisaare vigastus pikka pausi ei toonud

Kodusel Rakvere MK-etapil pidas Tiisaar viimase ühise turniiri koos Nõlvakuga, mis lõppes kahjuks poolfinaalis saadud põlvevigastusega. Õnneks pääses võrkpallur hullemast ja pidi pidama vaid neljanädalase pausi. „Arsti juures öeldi, et (kirurgiliselt) sekkuma ei pea, oli tagumise kapsli kerge vigastus. Vaikselt juba liigutan ja nädala lõpus saab neli nädalat ka täis ning tundub, et see prognoos võiks paika pidada küll,“ sõnas blokimängija teda tabanud tagasilöögi kohta.

Korotkov viibib hetkel koos Piigiga Brüsselis MK-etapil, kus jõuti põhiturniirile. Paarilise vahetusest rääkides ütleb Korotkov, et tegelikult tuli Piik talle teadmata ajaks appi, kui ta paariliseta jäi.

„Meil oli algusest peale selline plaan, et Urmas on mingiks perioodiks mulle abiks ja aitab mind nii-öelda mängus hoida seni, kuni tuleb keegi, kes on valmis koos minuga suurde rannavolle karusselli sukelduma. Kuigi ta on Eestis üks paremaid mängijaid, oleme me realistid – kümme aastat me koos tipus mängida ei oleks saanud. Minu koostööd Mardiga Urmas väga toetab ja ta on selles protsessis kaasamõtlejaks olnud. Urmasega on meie viimaseks ühiseks turniiriks Eesti meistrivõistlused ning seejärel alustame uut teekonda Mardiga, kellest paremat paarilist olnuks raske tahta,“ ütles Korotkov.

Uue duo noorem liige ütles, et loodab nüüd senisest veelgi enam trenni teha ja tippsportlase elu elada. „Ma olen ju ka kolm aastat tõsisemalt rannas trenni teinud, aga siiski täiskoormusega töö kõrvalt. Minu soov on liikuda selles suunas, et saaksin rohkem sporditegemisele pühenduda ja kogu oma energia panna sportlikku arengusse. Olen selles koostöös kõigeks valmis ja kindlasti on see meie mõlema jaoks väga põnev väljakutse,“ lisas Korotkov.