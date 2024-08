DELFI PARIISIS | Eneli Jefimova: see on imeline tunne, et suutsin teha midagi, mis inimesi rõõmustab

„Ma olen Pariisis ja Prantsusmaal üldse esimest korda. Väga paljud kohad olid väljas käies selle sarjaga sarnased. Siiani olümpial olles ma muidu ei tunnetanud, et Pariisis olen. Olümpiaküla sarnaneb vägagi Tokyole, aga kui siit välja minna, on kohe nagu teine riik: igal pool väiksed kohvikud, butiigid Prada, Gucci... On ikka näha, et Pariis!“ muljetas Jefimova õhinal, olles tagasi olümpiakülla jõudnud.