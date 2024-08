DELFI VIDEO SOOMEST | Ott Tänak: Martiniga on kõik korras, homme pääseme koju

Tänak kinnitas täna pärastlõunal Delfile antud intervjuus, et Järveojaga on õnneks kõik korras.

Tänak lisas, et loodetavasti on Järveoja järgmiseks, septembri alguses Kreekas peetavaks ralliks täiesti terve ja valmis startima: „See on kindlasti eesmärk ja loodetavasti läheb kõik positiivselt.“