Norralanna kaitses skandaali sattunud poksijat: veider, et temast on nüüd järsku „poiss“ saanud

„Ta [Khelif] on poksiga tegelenud pikka aega, varem on ta kaotanud vastastele, kes pole nii heal tasemel. Natuke veider, et temast on nüüd järsku „poiss“ saanud ja see ei lähe päris kokku sellega, et ta on naiste vastu mitu matši kaotanud,“ ütles Hofstad ja jätkas: „Enne kui selle juhtumi üle otsustate, peate hankima kõik faktid usaldusväärsetest allikatest, et saaksite näha tervikpilti.“