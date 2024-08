Keila KK palkas endise Rapla korvpalluri

„Ojamäel on oma vanuse kohta tugev meistriliiga põhi all. Kogemusele lisaks on ta ka hea viskekäe ja terava jalaga mängumees, kes annab meeskonnale kindlasti palju juurde nii kaitses kui rünnakul,“ sõnas Keila KK esindusmeeskonna peatreener Andres Sõber.