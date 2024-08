Ingrid Puusta lõpetas olümpiamängud 17. kohaga

„Kolmanda päeva järel positsiooniti mind 13. kohale, mille üle olin väga uhke. Nädala jooksul olid meil enamasti slaalomisõidud ja see on minu jaoks alati üsna keeruline olnud. Lõpuks lõpetasin 17. kohal. Olen selle tulemusega endiselt väga rahul, sest seekord oli isegi väga keeruline sellele olümpiale pääseda. Tokyos oli meil 27 sportlast, aga siin on vaid 24 naist. Nii et laevastik oli väga tugev,“ lisas Puusta.