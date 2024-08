Sootestis põrunud naispoksija ei andnud vastasele armu: itaallanna lahkus ringist pisarates ja murtud ninaga

Mullusel poksi MM-il jõudis alžeerlanna Imane Khelif kuni 66-kiloste naiste seas finaali ja Taiwani sportlane (kuni 57 kg) Lin Yu-Ting võitis pronksi, kuid mõlemad diskvalifitseeriti. Põhjus: analüüsides tuvastati, et nad on mehed. Naistel on teatavasti XX-kromosoomid, meestel aga XY. Ja just XY-kombinatsioon leitigi nii Khelifi kui ka Yu-Tingi DNA-st ehk siis rahvusvahelisele poksiliidule IBA-le oli asi selge – tegu on meestega. Lisaks ei vastanud Khelifi testosteroonitase reeglitele ehk oli naise kohta liiga kõrge ning ka Yu-Ting põrus biokeemilises analüüsis.