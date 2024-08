FOTOD JA VIDEO PARIISIST | Heidy Purga ja Are Altraja saatkonna vastuvõtul: olümpia on alles poole peal ja juba on kõik väga hästi!

Üritusest osa võtnud kultuuriminister Heidy Purga ja Sportland Eesti juhatuse liige Are Altraja muljetasid Delfi kaamera ees senise olümpia emotsioonidest. Minister jälgis suvemängude esimest poolt kodus teleri ees, Altraja on kõik need päevad olnud tribüünidel kohapeal.

Kuna mõlemad on põlised elvalased, pärit 2021. aasta Euroopa parimast spordilinnast (ACES Europe auhind), otsustasime ministri ja vastuvõtul sponsorite eest kõnet pidanud Altraja intervjuule võtta ühiselt.

„Põlvitasin eile Kregor Zirgi võistlusele kaasa elades televiisori ees - see ongi see emotsioon, mida olümpia väga paljudele eestlastele on pakkunud! See hasart, närvipinge, kaasa elamise joovastus, see rõõm mitte ainult koha saavutamise pärast, vaid selle pärast, mida sportlased väärivad ja kuhu nad on jõudnud...“ õhkas Purga.

„Mul on tunne, et see olümpia on vähemalt Eesti poolt vaadates olnud selles mõttes eriline, et me oleme rohkem keskendunud inimestele kaasa elamisele kui sellele statistikale, millise punkti või millist värvi medaliga koju tullakse. See, ma arvan, on ühiskonnas hästi suur muudatus. Meil on seda positiivset suhtumist vaja. Neid, kes on siia tulnud meie vabariigi eest ja meie lipu all võistlema, neid peab kõrgele üles tõstma ja tänama. See on pakkunud suurepärast emotsiooni!“

Purga saabus olümpialinna neljapäeva pealelõunal ning jääb siia pühapäevani. Reedel ja laupäeval elab ta kaasa kümnevõistlejatele Karel Tilgale, Johannes Ermile ja Janek Õiglasele ning kõrgushüppajale Elisabeth Pihelale, lisaks Madis Mihkelsile jalgratta grupisõidus.