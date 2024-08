LAUPÄEVAL DELFI TV-s | Rallikrossihooaeg jätkub vaatemängulisel Kehala rajal

Kehala raja üks keerulisemaid ja samas vaatemängulisemaid elemente on kurvidega seotud suur trampliin. „See nõuab nii meisterlikku sõitu kui julgust,“ rääkis Eesti Autospordi Liidu rallikrossikomitee esimees Mati Kask. „Sel lõigul on otsustatud nii mõnegi sõidu lõpplahendus.“

Kehala etapile on lisaks Eesti sõitjatele registreerunud võistlejaid Lätist, Leedust ja Soomest. „Kuna tegemist on eelviimase etapiga ja punktiseisud on mitmes klassis väga pingelised, näeme kindlasti põnevat võidusõitu.“

Autode klassides on suurim osalejate arv TouringCar ja BMW RX3000 arvestuses. Mõlemasse on registreerunud kaheksa sõitjat. Kõige populaarsem on aga krosskartide klass Xtreme, kus on kirjas 18 võistlejat.