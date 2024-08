DELFI PARIISIS | Heiki Nabi: tort on käes, aga kirss on tordilt puudu

Kuna esiti jäi eestlane olümpiakohast ilma, siis jõudis ta vahepeal koormused alla tõmmata. „See kuu või enam läks justkui kaduma, aga see võib olla ka hea. Seda me täna ei tea. Midagi halvasti pole ja valmistusin etteantud raamides. Pluss on see, et olen tervena siin – katki ma ei läinud ja pidasin lõpukoormuse vastu,“ lausus Nabi, kes meenutas kiirelt laagrisse minekut.