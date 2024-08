DELFI SOOMES | Gregor Jeets viidi pärast valusat hüpet haiglasse ja eestlase MM-ralli sai kiire lõpu

Jeets ei osanud veel öelda, mis testikatse lõpus olnud suurel hüppel valesti läks. „Me ei läinud hüppesse kuigi palju suurema hooga kui esimesel läbimisel. Hüppel viskas aga auto tagumise otsa üles ja sain kohe aru, et maandume ninale. Vaatasin, et käime üle kaela, aga pärast maandumist vajus auto ratastele tagasi,“ kirjeldas Jeets.

Kogu loo kõige mustem pool on aga see, et Jeets pidi kiirabi ootama ligemale tund aega. Seda vaatamata asjaolule, et õnnetus juhtus MM-rallil ning Jyväskylä lähistel sõidetud testikatse start ja finiš asusid samas kohas.