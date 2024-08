Rammo oli olümpia teises võistlussõidus kuues, Puusta jätkab 17. kohal

Rammo alustas ILCA 7 klassi võistlust neljapäeval 43 mehe seas. Esimese võistlussõidus sai ta 34. koha, ent oli teises sõidus juba kuues. Esimese võistluspäeva järel on eestlane 21. kohal 40 punktiga.

ILCA 7 klassis sõidetakse viiel võistluspäeval kaks sõitu. Teisipäeval on kavas medalisõit, sinna pääsemiseks peab kümne põhisõidu järel olema esikümnes.

Viimased kolm olümpiat on võidutsenud Austraalia purjetajad: 2012. aastal Tom Slingsby, neli aastat hiljem Tom Burton ja Tokyos Matthew Wearn. Viimane on Pariisis kahe sõidu järel teine 14 punktiga. Juhib Peruu purjetaja Stefano Peschiera seitsme punktiga. Rammost koha võrra kõrgemal on Tokyo pronksmedalist Hermann Tomasgaard.