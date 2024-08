Tallinna Kalev määras uueks peatreeneriks Soome jalgpallilegendi

„Teades Teemut ja tema kogemust treenerina, oli hea meel, et ta võttis meie pakkumise jätkata peatreenerina ning meie visioonid ühtivad, sest ta on olnud ka edukas treener sellise mahuga klubis eelnevalt. Samuti jätkab ta Soome A-koondise abitreenerina, mis on meie jaoks ka oluline, et meie keskkonnas on rahvusvaheliselt kõrgelt hinnatud treener,“ rääkis Kalevi spordidirektor Joel Lindpere pressiteate vahendusel.

Tainio sõnas, et on uuest väljakutsest väga põnevil. „Minu peamine soov on aidata kaasa mängijate ning meeskonna arengule. Minu kindel visioon on, et töökus on edu alus. Seega esmalt muudame oma treenimist ning siis viisi, kuidas mängime,“ selgitas ta.