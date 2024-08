TÄISPIKKUSES | Eesti kriketikoondis astus võistlustulle, kommentaatoriks Gerd Kanter

Eesti kriketikoondis alustas turniiri laupäeval kell 11 kui kohtutakse Lätiga ja samal päeval kell 15:30 mindi kokku Leeduga. Pühapäeval kell 11 on aga Eesti koondise vastaseks Marylebone Cricket Club. Publik on oodatud Eesti koondisele kaasa elama, üritus on tasuta.

„Pariisis sel suvel kriketit ei mängita, kuid see spordiala on juba 2028. aastal Los Angelese suviste olümpiamängude kavas ja Eesti spordisõber saab veel sel nädalavahetusel end maailmas ülipopulaarse mänguga kurssi viia ja omadele kaasa elada,“ sõnas Eesti Kriketi Liidu juhatuse liige Mart Tammoja ja lisas huvitava ajaloolise fakti, et esimest ja seni viimast korda mängiti olümpiamängudel kriketit just Pariisis, kuid 124 aastat tagasi.