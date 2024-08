Avalikult urineerinud prantsuse tipptreener tungis politseinikele kallale ja sai kinga

Treeneri maha rahustamiseks pidi politsei lõpuks kasutama elektrišokirelva. Seejärel viidi Berge jaoskonda, kus ta võeti vahi alla avaliku korra rikkumise ja ametnike kallal vägivallatsemise eest. Pariisi prokuratuur teatas, et treeneri suhtes on algatatud uurimine, kuid enne menetluse lõppu ei saa täpsemaid asjaolusid avaldada.

„See, mida kuulsime, on vastuvõetamatu ja eemaldasime ta kõigist kohustustest,“ teatas Prantsusmaa aerutamisliidu president Ludovic Royé, et Berge on treeneriametist kõrvaldatud.