Võimsa maailmarekordi ujunud hiinlase tulemus kütab kirgi. „Inimesed ei ole selleks suutelised!“

100 m vabaltujumise eelmiseks tippmargiks oli 46,80 ning see oli püstitatud samuti 19-aastase Zhanle’i poolt. Rekordi ujus ta tänavu veebruaris.

Samas Pariisi olümpiamängude eelujumises oli hiinlane hädas ning sai ajaks kõiges 48,40. Nii jõudis ta poolfinaali üle noatera. Kõige suurema kriitikaga tuli välja Austraalia endine olümpiaujuja ning nüüdne treener Brett Hawke.

Hawke’i ilmselt kuulsaimaks õpilaseks on brasiillane Cesar Cielo, kes suutis esimese inimesena läbida 100 meetrit alla 47 sekundi, kirjutab Inside The Games.

„Ausalt öeldes pean ma ütlema, et see rekord ajab mind vihaseks. Seda mitmel põhjusel,“ alustas Hawke. „Minu sõbrad on maailma kõige kiiremad ujujad. Nende seas on Rowdy Gaines, Alekandr Popov, Gary Hall jr, Anthony Irvin ja ka kuningas Kyle Chalmers. Olen nende kiirust uurinud viimased 30 aastat. Ma saan ujumise kiirusest ideaalselt aru. Olen sel alal ekspert.“

„Selline aeg (46,40) ei ole reaalne. See ei ole lihtsalt inimlikult võimalik, et keegi alistab Kyle Chalmersi, David Popovici ja Jack Alexy 100 m vabaltujumises terve kehapikkusega. See ei ole lihtsalt inimlikult võimalik,“ seadis austraallane hiinlase eilse rekordi kahtluse alla.

Hiina ujujad on viimasel ajal olnud teravdatud tähelepanu all, kuna tänavu selgus, et Tokyo olümpiamängude eel andsid 23 Hiina ujujat positiivse dopinguproovi, kuid keegi neist ei saanud karistada.

Värske maailmarekordimees siiski ei kuulunud nende 23 ujuja sekka, kes kolm aastat tagasi positiivse proovi andsid.

Värske maailmarekordi kohta uuriti ka hõbedaselt Chalmersilt, kuid tema sõnas, et on hiinlase puhtuses kindel.