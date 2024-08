OTSEBLOGI JA FOTOD | Kahju! Ermi medalivõimalused said tohutu tagasilöögi

Enne võistlust: Pariisis on kohal kogu maailma koorekiht, kui välja arvata maailmarekordiomanik Kevin Mayer ja valitsev maailmameister Pierce LePage. Kodupubliku ees võistlemist oodanud 32-aastane Mayer pidi loobuma neli nädalat tagasi saadud reie tagalihase vigastuse tõttu. Medalimängu olnuks tal keeruline sekkuda ka tervena. Kanadalane LePage jääb eemale seljatrauma tõttu.

Suurimad favoriidid on hooaja edetabeli juht Leo Neugebauer (Saksamaa, 8961 p), Tokyo olümpiavõitja Damian Warner (Kanada) ja väga suure potentsiaaliga Puerto Rico dekatleet Ayden Owens-Delerme. Sinna nimekirja võib lisada ka valitseva Euroopa meistri Ermi, kes püstitas juunis Roomas 8764 punktiga Eesti läbi aegade teise tulemuse.

Terviseprobleemidega võidelnud Tilga ja Õiglane pole tänavu kümnevõistluses tulemust kirja saanud. Ent Tilga võiks ideaalse võistluse korral sekkuda medaliheitlusesse ja Õiglane sihtida kohta kuue või kaheksa seas. Esimene tingimus on muidugi see, et nende keha vastu peab.