MM-ralli taas Eestis! Kas WRC auto rooli istub ka teine eestlane?

Delfi Rally Estonia peakorraldaja Urmo Aava sõnul tasub tuleva hooaja MM-etappi oodata mitmel põhjusel. Esiteks teeb talle rõõmu kogu uue aasta kalender, mis annab eestlastele hea platvormi. Teiseks on praeguseks selge, et Ott Tänakul ja Martin Järveojal on Hyundaiga leping ka 2025. aastaks. Kolmandaks rõõmustab Aavat Läti noore ässa Mārtiņš Sesksi esiletõus. Neljanda positiivse tegurina võib õhku kerkida võimalus, et lisaks Tänakule tuleb kõige võimsamas masinaklassis starti ka teine eestlane.

„Tänavu jäime EM-ralliga lähipiirkonnas toimunud Poola, Läti ja Soome MM-ralli vahele. Sellises rivis on ERC etapina väga keeruline publikut meelitada. Järgmisel aastal on maailmameistrivõistluste kalendris ainult Eesti ja Soome ning meie oleme ajaliselt eespool. See on meie jaoks hästi oluline. Järgmisel aastal on asjad nii nagu vanasti,“ on Aava kogu tuleva hooaja WRC kalendriga rahul.

Tänaku jätkamine kindel

Juuli lõpus kinnitas Hyundai meeskonna boss Cyril Abiteboul rallit.fi vahendusel, et neil on tulevaks hooajaks Tänakuga kontraht olemas. „Järgmise hooaja vaates on kõige tähtsam asi, et Tänakul on meiega järgmiseks aastaks leping. See teeb meid väga rõõmsaks,“ rääkis Abiteboul.

Delfi Rally Estonia korraldajatele on tegemist loomulikult ütlemata positiivse uudisega, kuna just Tänak on Eestis suurim publikumagnet.

„Praegu tundub aina enam, et Otile ja Martinile Hyundai sobib. Nad on saanud auto hästi liikuma. Nüüd on leping avalik. Loodetavasti nende praegune hea hoog jätkub ka järgmisel aastal. Nemad on meie jaoks oluline ja kandev tala,“ tunnistas Aava.