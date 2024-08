Eesti U18 korvpallikoondis mängib EM-i B-divisjonis 17.–22. kohale

„Kahjuks Šveitsi pakutud agressiivsusega ei suutnudki me kohaneda ja meid suruti ära mõlemal pool väljakut. Rünnakul olid nad agressiivsed, jõulised, ja samamoodi kaitses. Me ei saanud häid viskeid ja samuti ei realiseerinud hästi. Sealt tuli vastaste enesekindlus ja kiirrünnakud,“ vahendas Eesti korvpalliliit U18 koondise peatreeneri Martin Rausbergi sõnu.

Eesti jätkab B-divisjonis mänge kohtadele 17.-22. Esimeseks vastaseks on laupäeval Holland, kes sai A-alagrupi viimasena ühe võidu ja kolm kaotust. Et A-divisjonis on 16 võistkonda, selgitatakse Eesti osalusel kohti 33.-38.