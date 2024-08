BC Kalev/Cramo peatreener Rannula: Pariisi-suguse klassiga meeskonda liiga tihti Tallinnas ei näe

Turniir toimub final four-formaadis. Loosi tahtel kohtuvad esimeses poolfinaalis Kalev/Cramo ja Pariis ning teises Napoli ja Bilbao. Esimene poolfinaal toimub 5. septembril ja teine 6. septembril. Nii kulla kui ka pronksi mäng toimub laupäeval, 7. septembril.

Kalev/Cramo peatreener Heiko Rannula loodab, et sellise tasemega hooajaeelne turniir Tallinnas kujuneb traditsiooniks: „Mul on väga hea meel, et selline turniir korraldatakse. Pariisi-suguse klassiga meeskonda liiga tihti Tallinnas ei näe ja eriti huvitav on, kuidas nad oma esimesel Euroliiga hooajal uue treeneri käe all välja hakkavad nägema.“

„Eelmise hooaja põhituumik on jätkamas, nii et näeme jälle TJ Shortsi ja Mikael Jantuneni ning lisaks väga kvaliteetseid ameeriklasi. Nende edu võtmeks eelmine hooaeg oli kiirus ja agressiivsus, mis ka Eurocupi tasemel oli ekstra klassist ning Shortsi näol kindel liider, kes võidud koju tõi,“ sõnab Rannula BC Kalev/Cramo kodulehele antud intervjuus.

„Väga huvitav on ka Napoli ja Bilbao paar, esiteks Kristian (Kullamäe) ja Kaspar (Treier) saavad kodus mängida ja teiseks mõlemad klubid on suurte ambitsioonidega ning komplekteeritud väga korralikult. Igal juhul saame kaks mängu Euroopa tippsatside vastu ja see annab ka mängijatele lisamotivatsiooni, et augusti rasked treeningud ära kannatada ja olla heas vormis juba septembri alguses,“ tõdeb Rannula. „Meie eesmärk on kindlasti kodupubliku toel korralik lahing anda ja võtta nendest kahest mängust maksimum.“

1. augusti seisuga on Kalev/Cramo meeskonnal paigas peatreener Heiko Rannula, abitreener Indrek Reinbok ning 12 mängijat – tagamängijad Arik Smith, Severi Kaukiainen, Kasper Suurorg, Martin Dorbek, Leemet Böckler ja ääre- ning keskmängijad Hugo Toom, Gregor Kuuba, Tanel Kurbas, Kregor Hermet, Artem Kovalov, Anrijs Miška ja Patrick Tape.