Pariisi olümpia medalitabelit juhib ametlikult Hiina, aga USA arvab, et hoopis nemad

Kokku on Hiinal 19 medalit, lisaks üheksale kullale ka seitse hõbedat ja kolm pronksi. Tihedalt hingavad kuklasse korraldaja Prantsusmaa (8 kulda, 10 hõbedat, 8 pronksi) ja Tokyo olümpia edu jätkuks ka Jaapan (8 kulda, 3 hõbedat, 4 pronksi).

USA-s nähakse asju aga teistpidi. Seal olümpiaülekandeid näitava telekanali NBC kodulehel on esimeseks mängitud ameeriklased. Miks? Sest USA-l on võidetud enim medaleid ehk 30. Vaid viis neist on kuldsed, lisaks on kontos 13 hõbedat ja 12 pronksi. Ameeriklaste arvepidamise järgi on Prantsusmaa (26) teisel ja Hiina (19) kolmandal kohal.